美國藥廠吉立亞公司的「瑞德西韋（Remdesivir）」藥物被認為可能是有效治療新冠肺炎的藥，國家衛生研究院今宣布，繼完成毫克級的合成後，今天進度超前，完成了公克級合成，讓藥物研發的進展往前邁向一大步。

國衛院臉書表示，為了協助政府因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情之防疫工作，國衛院利用2003對抗SARS與2005年合成克流感之經驗，積極投入美國藥廠吉立亞公司（Gilead Science）「瑞德西韋（Remdesivir）」藥物合成工作。

國衛院指出，國衛院在2月19日成功完成瑞德西韋毫克級合成。如今，原預定二周的作業時程，於短短五日提前達陣，今2月24日成功完成公克級合成，讓藥物研發的進展往前邁向一大步。同時，已有國內廠商表達後續大量合成生產之意願，期盼能共同為此次抗疫一起努力。

(中時電子報)