黃女駕駛棕色汽車，疑因超車不慎，擦撞張女的白色車並肇逃，造成白車左側多處刮痕。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

黃女駕駛棕色汽車，疑因超車不慎，擦撞張女的白色車並肇逃，台中市警局第四分局交通分隊調閱路口監視器影像，聯絡黃姓車主到案。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市張姓女子日前駕駛白色賓士汽車，見前方左邊有施工，便偏右繞過去，沒想到由黃女駕駛的棕色汽車見有「縫」立即超車，結果稍微擦撞到白色賓士車，黃女雖知道發生碰撞，卻沒停下來善後，辯稱當時慌亂才逃離現場，台中市警局第四分局交通分隊指將罰款還要吊扣執照。

台中市警局第四分局交通分隊調查，日前49歲張女駕駛白色賓士車，由大業路沿文心路往向上路方向行駛，行經公益路口見路中央有施工，張女便偏右繞過施工區域，這時36歲黃女駕棕色汽車，從黃女左後方超車，疑是沒抓好空間，擦撞張女賓士車，張女覺得車輛晃動了一下，立即停車，但黃女並未停車查看，反而加速駛離。

警方調閱監視設備視訊，聯絡黃姓車主到案，黃女到案辯稱，知道有發生擦撞，但因碰撞位置在路口中央，怕影響交通所以才沒停下來，但過了二、三個路口，有停下來查看，因當時心慌慌，不知道要怎麼處理，所以就離開了。

第四分局交通分隊分隊長顏志明表示，所幸本件車禍無人受傷，依道交條例第62條第一項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

(中時 )