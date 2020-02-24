學測出爐，彰中成績亮眼，五科總級分75級分3人，國英數自四科60級分6人，國英數社四科60級分3人，有五成五學生數學考科達前標以上，有六成五的高三人自然考科達前標，國文、 數學、 自然滿級分人數都有成長其中數學考科有近200 人拿下滿級分。

這次學測至多採計四科的選才制度，讓學生更能集中火力拼拿手科目，大考中心表示，各科5標與去年類似。英文前標與均標較去年略降1級分，後標略增1級分，數學前標提高1級分，社會後標略降1級分。國文和自然五標和去年相同。

彰中學生仍然以數、 理見長，成績出爐，成績相當亮眼，國英數自四科55級分以上75人，國英數社四科55級分以上44人，都可以達到頂標國立大學。大學學測成績公布後，考生著手準備甄選入學資料，3月23日至24日辦理報名作業，3月31日公布第一階段篩選結果，4月15日到5月3日則是第二階段指定項目甄試。

彰中表示，不受延後開學影響，教務處、 輔導處已攜手辦理研習營隊結合專家學者專題指導、學長姐經驗分享，學測後到三月底 ，都有學習課程資料可以線上擷取，完成個人備審資料也做好指定項目甄選的準備。

(中時 )