海巡署北部分署第二岸巡隊於23日下午在新北市海岸邊接連發現了7隻已經死亡的綠蠵龜，後經專家到場解剖後，研判死亡原因並非自然因素。（海巡第二岸巡隊提供／吳康瑋新北傳真）

海巡署北部分署第二岸巡隊於23日下午在新北市海岸邊接連發現了7隻已經死亡的綠蠵龜，後經專家到場解剖後，研判死亡原因並非自然因素。（海巡第二岸巡隊提供／吳康瑋新北傳真）

海巡署北部分署第二岸巡隊於23日下午在新北市海岸邊接連發現了7隻已經死亡的綠蠵龜，後經專家到場解剖後，研判死亡原因並非自然因素，可能是被遭「網具」困住後，遭到拖至深海，導致肺部血管破裂死亡。

第二岸巡隊24日指出，前日下午在新北市南雅沿岸發現一隻死亡的海龜，相隔不久後，又接獲民眾報案於龍洞灣至和美一帶岸際發現6隻死亡的海龜，第二岸巡隊立即指揮南雅、龍洞安檢所及第二機動巡邏站人員到場協助，更通知新北市政府動物保護防疫處與國立台灣海洋大學研究人員前往現場解剖研究。

北部分署第二岸巡隊指揮安檢所解剖後，確認7隻死亡海龜都是綠蠵龜，其中一隻為成龜，其餘則是青少龜，同一天出現7隻海龜死亡案例不太像是自然因素，研判是受到沿近海漁業活動影響致死。

海洋大學海洋生物研究所教授程一駿指出，死亡的成龜可能遭網具拖至更深的海底，使得壓差過大，導致綠蠵龜肺部血管破裂死亡，後續解剖完畢後，由海巡人員協助就地掩埋。

(中時 )