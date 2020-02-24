蘇晏霈在民視八點檔《多情城市》挑大樑，一人分飾兩角獲觀眾好評，她劇中飾演雙胞胎妹妹的明玥跟許仁杰飾演的曾成功，近期戀情開花結果，兩人日前為戲到桃園拍攝婚禮戲，看到絕美的婚禮場地，蘇晏霈直說「真的好想結婚噢」，搞笑說徵男友條件「第一要未婚，第二要男生」；去年剛新婚的許仁杰也笑說，看到這麼美的場地，真的會想再結一次婚。

許仁杰、蘇晏霈在《多情城市》有情人終成眷屬。（民視提供）

許仁杰聽到蘇晏霈有想婚的念頭，還馬上說要當她的「愛情邱比特」，要蘇晏霈列出徵友條件，然後要幫她好好鑑定一下，讓蘇晏霈笑說徵友專線一定要留許仁杰電話，讓他先過濾。

許仁杰、蘇晏霈在《多情城市》有情人終成眷屬。（民視提供）

許仁杰、蘇晏霈在《多情城市》有情人終成眷屬。（民視提供）

蘇晏霈表示，從婚禮教堂看出去，藍天白雲真的好美，窗外風景好像明信片一樣，雖然當天拍攝溫度只有11度，但看到這個美景，讓她開心到寒意都消失了。她說最近拍戲非常燒腦，加上飾演「思思」的時候，常常哭到撕心裂肺，還好劇組找到這麼棒的地方，她表示一到這麼美的仙境，簡直像在海島國家渡假一樣，之前的辛苦都拋到九霄雲外了。

(中時 )