因應新冠肺炎疫情，政府提出產業紓困、復甦與振興方案500億元，其中觀光產業紓困方案44億元，在救急快速、紓困及時的大方向下，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會提出建言希望政府就其中32億元關於營運支持及減輕營運負擔2個項目，依據勞健保人數、地價稅或房屋稅等公允的基礎標準，直接補助給業者。

面對新冠肺炎疫情還看不見平息的時間點，愈來愈多旅館業者已經動了無薪假或裁員的念頭，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長陳盈瑞表示，政府希望在這段期間透過教育訓練方式來補助勞工，立意的想法很好，但是緩不濟急，建議政府以108年勞健保人數為基準，或是員工薪資投保額為基準，直接按比例40％來補助旅館業者，而業者必需承諾不得裁員、不得放無薪價，如此達到政府的紓困有效率、業者承諾不裁員、員工就業穩定的三贏。

因應新冠肺炎疫情，政府提出產業紓困、復甦與振興方案500億元，其中觀光產業紓困方案44億元。（圖／交通部）

陳盈瑞表示，以勞健保的資料為依據，業者現在也無法造假，具有一定的公平性，而業者獲得補助也承諾不裁員，對旅館的經營及失業率的穩定，都是直接的助益，是政府、業者、員工都好的狀況。

陳盈瑞進一步說明說：「目前旅館業者沒有收入，經營面臨困難，一天沒有客人就是一天的損失，就目前平均來看，業績衰退約在五成，過去能賺八成業績的，現在剩下三成。」

此外，陳盈瑞也提出第二套方案，中央補助款以地價稅、房屋稅為計算基準，補助全年或部分月數的稅額，以減輕經營者的成本。若是中央補助不足，建議以地方暫緩或分期繳納，以真正救急不救窮。

對於陳盈瑞提出的建言，有旅館業者表示，有些業者的物件是租賃的，房屋及土地都不是自己的，所以地價稅、房屋稅的補助未必是補助到經營者身上。

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(中時電子報)