新冠肺炎疫情持續肆虐，往韓國、義大利等多國擴散，再度引發投資人恐慌，美股期指暴跌逾800點，眼看28000點岌岌可危。

儘管大陸新增病例有減緩趨勢，但其他國家確診病例迅速增加，南韓疫情大爆發，社區傳播造成833人確診，為大陸以外疫災最嚴重的國家，義大利則暴增至152起病例、4人死亡；伊朗累計確診61例，增至12人死亡；全球確診病例7萬9505例、死亡高達2623人。

截至周一 (24 日) 晚上7時左右，美股道瓊期指屠殺811點(跌幅2.8%)，暫報28,144點；以科技股為主的那斯達克指數期貨重挫310點（跌幅3.28%），暫報在9129點。

荷蘭合作銀行分析師在周一的一份報告中說：「一般人都知道我們預測的四種COVID-19情景是『壞、更糟、不忍卒睹和難以置信的』。」

「今天的最新消息表明，基本情況正在迅速從『壞』開始升級，現在是『不忍卒睹』，新興亞洲和已開發經濟體的感染率和死亡率均在飛速上升。」

周一確認有四名義大利人死於新冠肺炎，自周五以來確診病例增加了130多例。義大利政府已將12個北部城鎮隔離，並關閉了學校，博物館和電影院。包括威尼斯面具節和幾場備受矚目的足球比賽在內的公共活動已被取消。

據韓國疾病控制和預防中心稱，在不到一周的時間裡，確診病例從31例上升到833，造成8人死亡，韓國政府將冠狀病毒警報提高到最高水平。

同時，伊朗目前已報告12人死亡，多達61例，促使學校和大學關閉，並封鎖了與阿富汗和巴基斯坦的邊界。

石油價格也暴跌，布倫特原油期貨下跌約3.7％，至每桶56.34美元，西德州原油下跌3.5％，至每桶51.49美元。

隨著投資者競相尋求庇護，傳統的「避險」資產激增，黃金價格再度上漲2.5％，達到每盎司1,685美元的七年新高。

與價格成反比的美國國債收益率也大幅下跌，基準的10年期美國國債收益率下降至1.3922％，而30年期美國國債收益率下降至1.8434％。德國十年期國債收益率下跌超過13.8％，至-0.4930％。

(中時電子報)