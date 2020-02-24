韓國新冠肺炎疫情爆發，為防止韓國疫情回流至大陸，大陸官方已在韓國旅客最多的吉林延吉機場設置韓國航班專用通道，並啟動各部門聯防、以專人為韓國航班服務，加強航空器、候機室消毒與通風。

據《央視新聞》報導，結合韓國當前新冠肺炎疫情形勢，延吉朝陽川國際機場於昨夜採取專項防控措施：針對韓國進港航班採用專門廊橋、專人保障、專用通道，確保國內航班和國際航班物理隔離。

報導說，加強與州、市政府，120急救中心、疾控力量配合，密切與海關、邊防、地方公安部門合作，做好疫情聯防聯控。

此外，機場將安排專人保障國際航班，做好航空器消殺、候機室消殺、通風工作，同時做好旅客資訊安全工作。

報導指出，近期延吉機場每天平均要保障2個韓國航班到港，日均350人左右。

延吉因屬朝鮮族自治州，州內朝鮮族數量佔大陸絕大部份，因此有許多當地人與韓國有親屬與較密切的商業往來，近期韓國疫情快速爆發，令延吉自治州不得不提高戒備。

(中時電子報)