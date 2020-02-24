警消獲報趕抵救援。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

頭屋鄉嗚鳳村苗22線24日傍晚發生車禍，64歲陳姓老翁駕駛鐵牛車不慎掉落邊坡河床，苗栗縣消防局獲報趕抵現場救援，駕駛拉上路邊已呈現明顯死亡、腿部斷肢。

初步調查，老翁行經頭屋鄉鳴鳳村苗22線，往雲洞宮5.6公里處疑不慎撞上路路與電線桿，掉落約20公尺溪谷。警消獲報前往救援，將駕駛拉上已無生命跡象。

(中時 )