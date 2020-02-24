苗栗老翁駕鐵牛車 摔落山谷喪命 19:032020/02/24 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳姓老翁駕駛鐵牛車不慎撞擊電桿，摔落溪谷。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消獲報趕抵救援。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） 頭屋鄉嗚鳳村苗22線24日傍晚發生車禍，64歲陳姓老翁駕駛鐵牛車不慎掉落邊坡河床，苗栗縣消防局獲報趕抵現場救援，駕駛拉上路邊已呈現明顯死亡、腿部斷肢。 初步調查，老翁行經頭屋鄉鳴鳳村苗22線，往雲洞宮5.6公里處疑不慎撞上路路與電線桿，掉落約20公尺溪谷。警消獲報前往救援，將駕駛拉上已無生命跡象。 (中時 ) #苗栗 #老翁 #駕駛 #鐵牛車 #摔落 #山谷 #喪命 #頭屋鄉 #上路 #救援 也許您會感興趣 推薦閱讀 7旬翁病情惡化不治 港第二例死亡 04:102020/02/20 兩岸要聞 8旬翁摔坑困4天 空拍機發現「白點」奇蹟救援 12:062020/02/20 社會 8旬失智翁迷途 暖警助返家團聚 12:552020/02/20 社會 苗栗醫院宣導健康餐盤觀念 攝取營養提升免疫力預防疾病 17:132020/02/20 生活 漁船花瓶嶼船底「破孔 」海巡驚險拖回險沉沒 19:102020/02/20 社會 71歲阿公撞21歲女駕駛逃逸 到案稱無聊小事 13:112020/02/23 社會 就近讀書拚好成績 苗栗高中胡均霖學測74級分 17:392020/02/24 生活 私酒工廠隱藏台東泰源山谷 海巡翻山越嶺緝累犯 18:462020/02/24 社會 婦駕車擦撞賓士裝沒事 警：除挨罰並將扣照 18:502020/02/24 社會 男騎車摔落15公尺溪床 救起時已無呼吸心跳 18:532020/02/24 社會 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 萬象 甜心女主播現場發燒送醫 節目停播同事全隔離 - 社會 醫大女學生遭姦殺藏屍下水道 28年懸案靠一關鍵偵破 - 社會 好害羞 媽媽教女大生判斷男生雞雞大小 - 社會 偷吃老爸印尼看護 渣男連訃文媳婦欄也換成她 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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