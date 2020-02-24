德國2月企業信心意外上升 19:012020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Ifo周一公布德國2月企業信心意外上升，從1月往上修正後的96點上升至96.1點，高於市場預估的95.3點，減緩了外對歐洲最大經濟體德國陷入衰退的憂慮。 Ifo總裁Clemens Fuest說，德國經濟似乎沒有受到義大利等鄰國爆發新型肺炎疫情的影響。 (工商 ) #德國 #企業信心 #Ifo #上升 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－美股走弱 黃金避險熱 04:102020/02/20 證券．權證 《商情》船費上升支撐，周三波羅的海BDI續揚 10:172020/02/20 財經 德經處舉辦研討 台德化妝品擴大合作 04:102020/02/21 投資理財 新冠肺炎恐致陸銀行可疑貸款率上升近一倍 20:572020/02/21 財經 陸企轉型戰疫 逾半增加創新投入 04:092020/02/22 焦點新聞 市場瘋避險 金價攀7年新高 04:092020/02/22 焦點新聞 日韓新冠肺炎確診人數上升 台股跌破11,600點關卡 09:112020/02/24 財經 金門碼頭機車「翹孤輪」暴衝 3人受傷送醫 11:112020/02/24 社會 渣打調查 陸2月中小企業信心指數跌至歷史新低 17:382020/02/24 財經 桃園涵管施工驚傳意外 2工人慘遭土石活埋 18:092020/02/24 社會 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 匯豐汽車斥資12.7億元 打造北台最大汽車後勤儲備中心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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