Ifo周一公布德國2月企業信心意外上升，從1月往上修正後的96點上升至96.1點，高於市場預估的95.3點，減緩了外對歐洲最大經濟體德國陷入衰退的憂慮。

Ifo總裁Clemens Fuest說，德國經濟似乎沒有受到義大利等鄰國爆發新型肺炎疫情的影響。

(工商 )