全訊（5222）公告2019年全年合併營收5.70億元，稅後淨利1.41億元，每股稅後盈餘（EPS）3.84元，皆為歷史新高，成長動能主要來自於公司投入砷化鎵（GaAs）與氮化鎵（GaN）功率放大器（PA）模組產品有成，下半年起陸續獲得國內中科院與海外的國防軍事領域訂單，且在商用領域亦已見斬獲。

全訊2019年毛利率達55％，亦為歷史新高表現，較2018年增加7個百分點，除由於公司經濟規模擴大產生助益外，亦由於產品組合優化所帶動，其中功率放大器模組的出貨比重持續拉高為主要原因，其次則為氮化鎵（GaN）產品已開始出貨；全訊表示，公司產品以國防軍事應用為主，商用領域亦鎖定高端技術產品，未來仍會以五成毛利率作為營運目標。

全訊董事會同步通過2019年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，將配發現金股利3元，配發率近八成，以今（24）日收盤價80.7元計，現金殖利率達3.72％。

全訊對2020年營運抱持樂觀審慎態度，公司表示，國防軍事領域產品更換供應商不易，且國防軍事訂單的產品生命周期長且具連續性與高能見度，公司對未來兩至三年營運掌握度高，目前除國內中科院訂單穩定且能見度明朗外，今年海外市場可望增加新客戶，全訊目前海外市場占整體營收比重約2成。

全訊表示，在政府以「國防自主」為首要國防施政方針下，作為國內唯一的專業砷化鎵（GaAs）整合元件公司（IDM），且是國內唯一具相關功率放大器模組產品供貨能力業者，公司已可見長期且明確的訂單。

全訊指出，新擴產能同時為爭取較大訂單，公司已積極投入5G小型基地台所需毫米波功率放大器產品，期望未來商用領域占比亦能提升。

(工商 )