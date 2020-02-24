五星飯店美食外帶正夯，連〈台北米其林指南〉中得到餐盤推薦的餐廳亦搭上外賣與外帶列車推出限定菜餚搶商機！台北寒舍艾美酒店館內連續2年得到米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」，將自3月1日起精選37款經典菜色推出外帶服務，並有7折優惠，功夫菜色最低105元起。另外，寒舍並另推出送禮自用兩相宜的「寒舍雞粥」禮盒，每盒6入裝原價1,180元，限時優惠價99元。

「寒舍食譜」推出功夫菜色讓食客輕鬆帶著走，精選多款菜色從飯麵主食、燒臘肉品、湯羹、煲仔菜、廣式點心，菜式有鹹香彈嫩的「豉油乾炒牛河」、「主廚特製炒飯」、「烏魚子海鮮炒飯」、「羊肚菌松茸燉烏骨雞湯」、「上品佛跳牆」文火細褒的醇美湯品滋暖胃府；熱炒佳餚「鎮江醋排骨」、「滑蛋炒明蝦球」、「蒜片乾煎牛仔粒」等。

精緻港點則有「寒舍蝦餃皇」、「北海道干貝燒賣」、「百花油條腸粉」等，於取餐前1小時致電餐廳，即可完成訂購序。

「寒舍雞粥」 是寒舍食譜行政主廚吳銘儒曾與寒舍創辦人蔡辰洋一行人至廣州新會取經習來。「粥水」顧名思義是指以生米熬煮出的湯底，米融於粥為最大特色，再搭配不同的新鮮食材，熱氣飄香、味道醇厚，展現出精彩的膳食風味。「寒舍雞粥」標榜是將黃皮雞加入糙米烹製而成鮮醇甜美的上湯湯底，取代粵式傳統的太白粉勾芡，完美體現現代人養生的內涵。另外，為增添美食香味，特別伴入提升身體元氣的巴西蘑菇與甘甜新鮮的北海道干貝，一同熬煮4小時後，匯集所有食材的菁華並過濾雜質，使糙米的膠性黏柔化作綿純細稠的湯粥，口感溫潤滑順。

(工商 )