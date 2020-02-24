蘭庭國際總顧問莊三瘋表示，這次共計捐贈3000瓶鋅防護液。（蘭庭國際提供／柯宗緯高雄傳真）

蘭庭國際共計捐贈3000瓶鋅防護液，其中1000瓶將於2月28日開放索取。（蘭庭國際提供／柯宗緯高雄傳真）

去年引爆高雄直播主之亂的連千毅，雖然人在看守所，但近日卻透過委任律師葉銘進，準備為新冠肺炎疫情盡一份心力，透過合夥人蘭庭國際總顧問莊三瘋，代為捐贈1000瓶純植物性鋅防護液，提供給社會大眾免費索取。

葉銘進透露，日前到高雄看守所探視連千毅，席間聊到最近新冠肺炎疫情影響全球，連獲悉得知市售口罩、酒精等抗疫物資大缺貨，希望為抗疫出一份心力，透過葉銘進的協助，委託蘭庭國際代為捐贈純植物性鋅防護液。另外，蘭庭國際總顧問莊三瘋，及知名直播主賴賢賢、Seline Lien、龍家俊，與希望美利冬芝梅，再共同加碼，替全民防護共盡一份心力。

莊三瘋指出，這次共計捐贈3000瓶鋅防護液，將優先贈送2000瓶，給弱勢團體及第一線防疫人員，可私訊蘭庭國際粉絲專頁，或是電洽公司電話。

另外1000瓶將於2月28日上午10時30分，於蘭庭國際公司開放民眾免費索取，送完為止。人在看守所的連千毅，委託律師送防疫物資的消息，再次引起網友熱議。

(中時 )