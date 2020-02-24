國標天后劉真病情爆最新情況，辛龍老闆吳宗憲坦言劉真葉克膜已撤除，且在評估裝人工心臟。據醫界人士透露，劉真選擇主動脈瓣膜修複，在台灣屬高難度手術，有可能手術過程發現復跳不佳，先以裝置葉克膜維持心跳，但等待心臟移植時間難評估，且後續是否排斥等難題，再加上不能長期裝置葉克膜，最可能考量是裝置「人工心臟」（所謂雙心室輔助器），費用可能會花到千萬。

醫界人士透露，因葉克膜平均裝置14天，如果要等待心臟移植在時間來說，除非意識清醒，否則沒辦法等太久，且移植後續要克服的問題很多，人工心臟則是可立即接續葉克膜的主要考量之一，雖然吳宗憲表示醫院在評估人工心臟，但目前極有可能的情況，是劉真在撤掉葉克膜時，就已經裝上人工心臟了。

專業醫師評估，人工心臟醫界稱「心室輔助器」，如果只靠左心室輔助器一邊可啟動，算是比較單純，但若狀況不佳可能要雙心室，花費就至少破千萬以上，這也是很多病人裝不起的原因。去年醫界曾發表醫院成功替病患爭取到人工心臟健保補助，省了約400萬費用，讓換人工心臟動軋千萬的門檻可望降低。

劉真的案例特殊，醫界都睜大眼在看，明白其箇中困難且痛苦的醫療過程，但正如同吳宗憲所言，必須完全尊重家屬，北榮方面的回答也非常保守，僅表示劉真的病情只有家屬和主治醫師清楚，且有對外說明的權利，也希望外界能多幫劉真集氣加油，畢竟狀況正如吳宗憲所說，「真的非常危急」，辛龍是蠟燭兩頭燒十分痛苦。

醫界對劉真情況，只能說一但選擇裝人工心臟，花費可能動軋五百到一千萬，甚至超過千萬，但一年健保有補助部份重症名額，如能爭取的到，費用可減少，至於裝了人工心臟後的狀況很難說，要看病人本身的各方狀況，至少先保住心臟的基本運作功能，接下來也只能走一步算一步了。

(中時電子報)