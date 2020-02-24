新型冠狀病毒對全球經濟的影響，自中國大陸復工之後便開始受到市場檢視。根據統計，由於復工之後的產能狀況不如預期，再加上蘋果表示第一季財測不樂觀、及韓國疫情擴大的影響下，全球經理人已下修今年的經濟成長預期；受此影響，外資對亞太股市在上週以賣超居多，其中賣超最多的就是科技代工的韓國與台灣股市，反觀側重內需消費的大陸與印度，則是外資買進的對象。

根據統計，上週外資在韓國與台灣股市分別淨流出4.87億美元與9.18億美元，是亞太股市中受外資衝擊最明顯的兩個市場；此外，東協製造業重鎮的泰國也受到大陸產能不如預期的衝擊，使得外資在上週也因此淨流出了1.99億美元。然而，儘管擁有最多的新型冠狀肺炎確診病例，但外資對大陸股市還是維持小幅買超，在上周淨流入9.28億美元；對出口依賴更低的印度，外資則是買超2.05億美元。可見受到疫情影響，出口外銷與科技代工反而是這波外資賣超的重點。

更特別的是東協股市。受到當地經濟動能趨緩、新型冠狀肺炎疫情擴散而導致的觀光與製造業動能雙雙轉弱，上週外資對東協股市也出現全面賣超，其中泰國與印尼雙雙淨流出1.99億美元與1.06億美元，其餘東協國家也被外資連續多周賣超，使得東協五國的股市自今年來累積已淨流出超過14.26億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，因疫情管控措施，大陸自延後復工以來產能尚未完全恢復，觀察交通運輸量與工業用電量需求，跟2018與2019兩年同時期相比，目前復工率約僅五成。若疫情持續衝擊復工進度，首季經濟增長恐放緩至4％，且恐造成電子供應斷鏈而對全球經濟造成全面性衝擊。另外，評估疫情將對A股全年盈利下調3～5％，觀光、消費、銀行板塊衝擊尤重，但軟體、線上服務與健康醫療等新經濟題材則相對抗壓。

不過林雅慧指出，面對下行風險，中國人行再透過調降MLF利率與逆回購投放向市場注入長期資金，所以大陸股市上週已收復年後跌幅，特別以受惠流動性改善的中小型股表現最強。而外資、法人等長線資金在疫情爆發後仍持續買進大陸股市，顯見當前大陸A股的估值與長期增長潛力仍受看好。

可是，隨疫情在亞洲如日本、韓國等地有擴大之虞，多國政府已下調經濟增長預估。面對亞洲經濟成長可能的放緩，印尼央行在2月20下調7天逆回購利率至4.75％，為暫停利率變動三個月後的首度再次降息，而市場也預期本週四（2月27日）召開利率會議的南韓央行，也將再降息1碼至史上新低的1％。

同時，為了刺激國內經濟與觀光措施，新加坡也宣布2020的財年預算赤字由17億升至109億星幣，預算赤字佔GDP的比重也從0.3％升至2.1％，為1997年公布正式資料以來最高財政赤字。台灣、印尼、泰國與馬來西亞均宣布將針對觀光、消費與投資等領域加碼刺激措施，以抵禦疫情造成景氣放緩衝擊。

林雅慧表示，從亞洲各國政府的動作以看出，疫情的擴散已影響到企業獲利，所以政府才需要透過財政與貨幣的手段去刺激經濟。從這角度看，全球基金經理人自然也會下修經濟成長與企業獲利預期，但整體而言，經理人目前還是對今年整體企業獲利保持正向態度。

林雅慧建議，無論從股價估值與成長動能來看，今年亞洲股市面臨的震盪都會比去年多；這一波疫情只是剛好給市場找到了喘息的藉口，建議投資人對亞洲股市的布局，還是以分散風險與追求股息收益的方式，尋找長線可靠的投資主題，譬如健康醫療、教育文化與娛樂消費等。

(工商 )