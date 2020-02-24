台北喜來登大飯店宣布，推出的「家在一起～一泊二食國人住房專案」因反應熱烈，故飯店決定延長至4月30日，國人入住舒適或豪華客房每晚優惠價5,300+15.5％元，享受兩客「自助式早餐」及「精緻晚餐」，客人可自由選擇在異國百匯「十二廚」享用晚餐，或可於京懷日料「桃山」、拿坡里認證「比薩屋」、宮廷泰菜「SUKHOTHAI」享受800元餐飲折抵優惠。

此外，2月28日至3月1日連假期間享用「家在一起」國人住房專案，即可參加「幸運轉轉球」抽獎活動，機會入住溫泉度假「礁溪寒沐酒店」、親子共樂「新竹喜來登飯店」及「台北喜來登飯店」等，限定優惠喜迎好運。

台北喜來登大飯店提醒，本優惠專案每日限量銷售；不含加床，加床另計1,900元。本專案不適用於萬豪旅享家積分累計、住宿次數與福利。需持中華民國身分證、護照或外僑居留證之本人登記住房。本專案不得與其他優惠活動合併使用。餐飲抵用券限一次使用完畢，恕不得兌換現金及找零。

(工商 )