伊朗媒體驚爆疫情死亡人數遠超官方數字 19:102020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗官方周一公布最新的全國新型肺炎確診人數維持在47人，但死亡人數卻較周日增加4例至12例。 但半官方的勞工新聞通訊社（ILNA）指上周四以來，光是聖城科姆市一個地方，死亡人數就高達達50人，而且當地250多人被隔離觀察。 伊朗疫情爆發後，土耳其周日下五5點，即關閉與伊朗接壤邊境與陸路交通，並暫停所有伊朗航班。 (工商 ) #伊朗 #死亡人數 #周日 #官方 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎人心惶惶 台南25宮廟本周日辦消災祈安法會 14:492020/02/20 生活 外匯探搜－疫情攪亂陸經濟 人民幣成維穩風向球 04:102020/02/22 產業特刊 一日增10例！伊朗新冠肺炎出現第6死 08:452020/02/23 國際 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 21:592020/02/23 國際 義大利周日新冠肺炎新確診人數逾百例 22:072020/02/23 國際 伊朗周日新冠肺炎新確診 累計43例 22:072020/02/23 國際 那些在史料中 被掃貨的防疫物資 04:102020/02/24 焦點新聞 伊朗恐有社區感染 已累計8死 01:582020/02/24 國際大事 伊朗半官方媒體稱庫姆已50人死於新冠遠高於官方說法的12死 17:292020/02/24 國際 伊朗庫姆地區新冠肺炎死亡人數達到50人 18:032020/02/24 國際 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 伊朗庫姆地區新冠肺炎死亡人數達到50人 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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