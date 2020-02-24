伊朗官方周一公布最新的全國新型肺炎確診人數維持在47人，但死亡人數卻較周日增加4例至12例。

但半官方的勞工新聞通訊社（ILNA）指上周四以來，光是聖城科姆市一個地方，死亡人數就高達達50人，而且當地250多人被隔離觀察。

伊朗疫情爆發後，土耳其周日下五5點，即關閉與伊朗接壤邊境與陸路交通，並暫停所有伊朗航班。

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