華南銀行以客戶為核心，華南銀行總經理張振芳指出，華銀重視客戶權益保障、提供暖心的服務，在董事會的推動下，落實客戶權益保障已然成為華銀業務發展的基石。

華銀投入大量人力及資源，透過設置層層組織及人員之方式管控，除設立「金融消費者保護暨公平待客原則管理委員會」，由總經理親自督導業管單位落實對客戶的權益保障，並設置專責單位，另於各業務主管單位設置「金融消費者保護暨公平待客原則督導主管」、於各單位（包括分行）設置「客訴案件督導主管」，透過每年持續對全行辦理金融消費者保護及公平待客原則之教育訓練，提升全行公平合理對待客戶之意識，以落實客戶權益保障。

華南銀行總經理張振芳指出，華銀以實際行動追求金融服務品質，建立多元化的意見反映管道，與客戶維持良好的溝通，深入了解客戶需求、用心傾聽客戶關切之議題，更運用AI科技設置智能客服，提供客戶便捷的服務，客戶所提出的問題透過完整透明的案件處理流程傳達予相關單位及管理階層，經由內部共同檢視及提出改善對策以解決問題，此外，華銀設有完善的爭議解決機制，爭議案件如造成客戶損失，後續處理也都會在維護消費者權益保障之前提下，以客為尊、將心比心，迅速填補客戶損失並後續改善。

華銀隨時掌握並跟隨社會脈動，為配合新冠肺炎防疫大作戰，並善盡企業社會責任，對於個人或企業提供多項服務，對於「參與第一線救護之醫療人員」、「經確診遭隔離之患者」或「因本次疫情滯留於海外無法返台」的信用卡客戶可申請延緩3個月繳款服務，且可同步減免違約金及循環息，另推出「吉享保」信貸，以線上申貸附加保險，不僅滿足客戶原有資金需求，額外再提供人身保險保障優惠，針對「小微企業」，華銀在第一時間推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，使其防疫之餘無後顧之憂。

華南銀行總經理張振芳指出，華銀積極推動數位金融服務，致力發展金融科技研發、拓展電子支付業務，共同打造台灣「共榮」、「共好」之行動支付生態圈，此外，鑒於消費金融與國人日常生活密不可分，華銀與金管會合作舉辦「走入校園與社區金融知識」宣導活動，共同推動金融教育之普及，使金融知識得以向下紮根於校園及社會基層，達到普及化之目的。

鑒於高齡化與少子化的社會趨勢，華銀推動「以房養老」之安養房屋貸款，提升銀髮族群生活品質，承作量為市場前三大；為照顧高齡者及弱勢族群權益，辦理高齡者及身心障礙者財產信託，為業界唯一連續三年榮獲金融監督管理委員會「高齡者及身心障礙者財產信託」績效優良前三名之銀行；此外，華銀推動金融友善服務不遺餘力，官網無障礙網頁內容及無障礙網路銀行服務功能獲國家通訊傳播委員會（NCC）認證為「AA」等級。

在防範理專挪用客戶款項的議題上，華銀由總經理親自擔任召集人組成專案小組督導內控強化事項，訂定理財人員相關管控措施之相關規範，及增加防弊措施，如：高資產理財客戶定期訪查、對帳單之資安查核、落實執行理財人員指定休假等，此外，華銀更運用資訊科技輔助防範理財人員舞弊，投入資源開發新財富管理系統，並將運用通訊軟體設置之官方帳號發送訊息，提醒客戶登入網銀檢視帳戶交易資料，使客戶提高對自身資產餘額情形之注意，以降低理專不當行為發生之機率。

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