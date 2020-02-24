美國取消確診病患在阿拉巴馬州隔離計劃 21:082020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 川普政府取消把從遊輪鑽石公主號接回美國的新型肺炎確診病患，送到阿拉巴馬州空置的空軍基地以隔離的計劃。 該州州長Kay Ivey對此表示歡迎，因為當地居民擔心疫情傳播。但目前仍不清楚這些病患會被安排到哪裡隔離。 (工商 ) #隔離 #美國 #確診病患 #阿拉巴馬州 #計劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛微科 智慧體溫貼片搶市 04:102020/02/20 產業．科技 上郵輪查驗4天 5移民官解禁 直呼幸運 04:102020/02/20 政治要聞 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 公主的戰疫才要開始 04:102020/02/20 時論廣場 居家隔離雇主要給假不強制給薪 政府給補償 14:142020/02/20 生活 北市衛生局再開罰 新增11位居家檢疫違規者 11:462020/02/22 生活 疫情嚇不跑買房民眾 房市將成美經濟亮點 04:092020/02/23 全球財經 看病免出門 中市推通訊診療 04:102020/02/23 地方新聞 如果我被隔離了 04:102020/02/24 時論廣場 防疫隔離給假不強制給薪 工會吼：落實隔離、工資照給 11:152020/02/24 生活 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 中東又有3國淪陷！科威特、阿富汗、巴林出現首起新冠肺炎病例 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 新冠肺炎煞不住！南韓大邱美軍眷屬中鏢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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