川普政府取消把從遊輪鑽石公主號接回美國的新型肺炎確診病患，送到阿拉巴馬州空置的空軍基地以隔離的計劃。

該州州長Kay Ivey對此表示歡迎，因為當地居民擔心疫情傳播。但目前仍不清楚這些病患會被安排到哪裡隔離。

(工商 )