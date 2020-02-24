泰國1月出口意外年增逾3％ 19:312020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國商務部周一公布1月出口在黃金輸出量大增下意外年增3.35％，為6個月內首度上升。市場預估年跌3％，12月年跌1.28％。 其中，泰國2月對美國出口年增9.9％，對中國年增5.2％，但對日本年跌2.5％。官方強調新型肺炎疫情尚未影響泰國整體出口。 (工商 ) #泰國 #出口 #意外 #增逾 #商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸商務部：疫情不會改變大陸消費持續升級的趨勢 16:422020/02/20 財經 《百貨股》統一超「櫻花季」26日起跑，拚業績增逾2成 17:222020/02/20 財經 營造友善道路環境 中市府強化智慧科技執法 17:512020/02/20 社會 貿協帶台廠拚經濟！小型機動團超過170案、經貿網增逾一成 18:142020/02/20 財經 工人術後一柱擎天 一穿褲子就崩潰 21:572020/02/20 時事 對華為有異見 川普炒國防部官員 04:102020/02/21 全球財經 陸商務部：1、2月出口增速將大幅回落 11:402020/02/21 財經 陸商務部：疫情衝擊外貿 但全年進出口景氣仍樂觀 12:032020/02/21 財經 外資觀望 2月對陸投資增速回落 04:092020/02/22 焦點新聞 陸商務部：估前兩月進出口銳減 04:092020/02/22 全球財經 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 匯豐汽車斥資12.7億元 打造北台最大汽車後勤儲備中心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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