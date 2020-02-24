泰國商務部周一公布1月出口在黃金輸出量大增下意外年增3.35％，為6個月內首度上升。市場預估年跌3％，12月年跌1.28％。

其中，泰國2月對美國出口年增9.9％，對中國年增5.2％，但對日本年跌2.5％。官方強調新型肺炎疫情尚未影響泰國整體出口。

(工商 )

#泰國 #出口 #意外 #增逾 #商務部