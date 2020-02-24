我邦交國尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達（Denis Ronaldo Moncada Colindres）今（24）日到訪，代表尼國總統面賀蔡英文總統連任，並將拜會財政部、農委會及勞動部等政府單位，加深兩國合作。

外交部表示，孟卡拉部長本次代表尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）及副總統穆麗優（Rosario Murillo）祝賀蔡英文總統連任成功，同行的還有該國財政部長阿柯斯達（Iván Adolfo Acosta Montalván）、農牧部長森德諾（Edward Francisco Centeno Gadea）及防災救難總署署長龔薩雷斯（Guillermo José González González）。

尼國外長一行人在2月24日至28日訪臺期間，將晉見總統，並拜會外交部長吳釗燮並接受款宴；另外也將前往財政部、行政院農業委員會及財團法人國際合作發展基金會，並參訪勞動部勞動力發展署中彰投分署、國家災害防救科技中心及臺灣綠能產業等機構，深入了解我國政經發展現況，並進一步深化兩國在醫療、教育、文化、農業等領域的長期合作邦誼。

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(中時電子報)