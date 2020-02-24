賞櫻祕境就在員林百果山上！員林市前湖水里長吳信夫20年多年前陸續在自宅後山種植山櫻花、八重櫻和吉野櫻，的日前接連兩波寒流讓花期延後至近日盛放，預估二二八連假將滿開，歡迎民眾踴躍上山來賞櫻，迎接春天到來。
員林百果山過去是知名風景區，所在地湖水里內的明湖國小、開林寺和廣天宮都是知名賞櫻景點，75歲的吳信夫在自宅兩旁山坡地，老家三合院後山，遍植櫻花，每到春天綻放，常吸引眾多親朋好友上山健行踏青兼賞花，健康又愜意。
吳信夫年輕時從事運輸業，經常開車南北奔波送貨，閒暇時最喜歡賞櫻花，曾載著妻小開了3小時車上阿里山賞櫻，又遠又累，讓他萌生不如自己種幾棵的念頭；當時已半退休的他開始摸索種植櫻花技術，20多年來陸續在自宅旁種下30多株櫻花，又以八重櫻種得最成功、開得最漂亮。
2002年吳信夫當選里長後，向員林鎮公所爭取到經費，在湖水路排水溝沿岸種植150棵山櫻花，2006年再接再厲又種下50棵八重櫻，造就湖水里賞櫻勝地的美名，但因櫻花樹需要充足水分和悉心照料，加上排水整治工程，如今有半數櫻花已夭折，開得也不如往昔令人驚艷。
吳信夫說，自宅旁的櫻花林就位在集興宮旁，今年花期較晚，目前僅開了七成，還有一棵吉野櫻還沒綻放，近日天氣變暖，預計二二八連假就會滿開，歡迎附近民眾踴躍來湖水里賞花。
(中時 )
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