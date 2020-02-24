員林市百果山上有多處賞櫻勝地，前湖水里里長吳信夫自宅旁山坡地的八重櫻正盛開，成為內行人才知道的賞櫻祕境。（謝瓊雲攝）

員林市前湖水里里長吳信夫（右）和妻子吳黃秀齡，每年春天都可在自宅旁山坡地欣賞到美麗的櫻花綻放景色，這片美景也成為眾多親朋好友的賞櫻祕境。（謝瓊雲攝）

員林市前湖水里里長娘吳黃秀齡站在老家三合院前，欣賞美麗的櫻花綻放景色，這片美景也成為眾多親朋好友的賞櫻祕境。（謝瓊雲攝）

不同於單瓣的山櫻花（緋寒櫻），八重櫻為多重花瓣，盛開時更令人驚豔。（謝瓊雲攝）

不同於單瓣的山櫻花（緋寒櫻），八重櫻為多重花瓣，盛開時更令人驚豔。（謝瓊雲攝）

賞櫻祕境就在員林百果山上！員林市前湖水里長吳信夫20年多年前陸續在自宅後山種植山櫻花、八重櫻和吉野櫻，的日前接連兩波寒流讓花期延後至近日盛放，預估二二八連假將滿開，歡迎民眾踴躍上山來賞櫻，迎接春天到來。

員林百果山過去是知名風景區，所在地湖水里內的明湖國小、開林寺和廣天宮都是知名賞櫻景點，75歲的吳信夫在自宅兩旁山坡地，老家三合院後山，遍植櫻花，每到春天綻放，常吸引眾多親朋好友上山健行踏青兼賞花，健康又愜意。

吳信夫年輕時從事運輸業，經常開車南北奔波送貨，閒暇時最喜歡賞櫻花，曾載著妻小開了3小時車上阿里山賞櫻，又遠又累，讓他萌生不如自己種幾棵的念頭；當時已半退休的他開始摸索種植櫻花技術，20多年來陸續在自宅旁種下30多株櫻花，又以八重櫻種得最成功、開得最漂亮。

2002年吳信夫當選里長後，向員林鎮公所爭取到經費，在湖水路排水溝沿岸種植150棵山櫻花，2006年再接再厲又種下50棵八重櫻，造就湖水里賞櫻勝地的美名，但因櫻花樹需要充足水分和悉心照料，加上排水整治工程，如今有半數櫻花已夭折，開得也不如往昔令人驚艷。

吳信夫說，自宅旁的櫻花林就位在集興宮旁，今年花期較晚，目前僅開了七成，還有一棵吉野櫻還沒綻放，近日天氣變暖，預計二二八連假就會滿開，歡迎附近民眾踴躍來湖水里賞花。

(中時 )