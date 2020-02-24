林口湖南里長黃清龍（左2）與志工親手製作木桌、椅。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

林口湖南里長黃清龍帶動志工打造開心農場，自力製作藤架、木桌、木椅等設施，讓當地變身為舒適的小公園。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

新北市景觀處與林口區公所利用湖南里內的市三用地，開闢成可食地景區，成為當地民眾自耕種的「開心農場」，占地約1500平方公尺，如今在里長黃清龍帶動下，與里民利用廢棄棧板，自力製作木桌、木椅、圍牆，打造成舒適的休憩公園，每日都吸引許多民眾談天、散步。

林口區公所表示，可食地景區完成後，許多里民自力種植蔬菜，還有志工自發製作手工藝品、花架，妝點在農園四周，每日皆有不少民眾來此談天、散步，成為休憩新熱點。

黃清龍指出，原先只有規劃10幾個人的種植區域，但反應熱烈，便再整頓周遭的雜草區，如今多達35位里民在此種菜，每人坪數約2至3坪，分別有茼蒿、地瓜葉、絲瓜等作物，皆為無毒有機。

黃清龍表示，每日皆有許多里民來此照護作物，假日時，還有人全家總動員，一同體驗翻地、澆灌、拔菜等「田家樂」，為因應漸增人潮，日前便跟志工利用廢棄木棧板，製作成木椅、木桌，使當地變身成一座小公園。

黃清龍說，農園不但成為許多年長者的生活新重心，彎下腰耕作的過程中，還能達到運動效果，彼此間話家常、交換收成農作，宛如回到溫馨的農村時光。

(中時 )