金門金城鬧區北門商圈街頭，也呈現蕭條景況。（李金生攝）

不見遊客人潮的景點，讓觀光業者憂心忡忡。（李金生攝）

地區觀光產業代表一行30餘人拜會縣府，共同研討紓困和振興方案。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（右二）表示，在疫情告一段落後，縣府一定會盡全力向中央爭取「小三通」復航。（李金生攝）

已關閉15日的金門「小三通」何時才會重開？成為地方普遍關注的話題。楊鎮浯縣長今（24）日向觀光產業代表信心喊話，強調在疫情告一段落後，縣府一定會盡全力向中央爭取復航，同時也會推出包括「消費券」在內的紓困、振興配套方案，帶領金門經濟邁向復甦。

楊鎮浯說明，因應新冠肺炎疫情，縣府原希望用減班方式，每周3班甚至1班來維持最低的往來運能，以便疫情緩和後可以適時調整，讓金門的經濟在最短時間內復甦。但網路社群傳播下，社會氛圍惶恐不安，帶給防疫單位極大壓力，以致中央最終同意縣府的建議，在2月10日關閉金門小三通。

至於鄉親關切的復航時間，楊鎮浯表示，因事涉兩岸中央的協調，已非縣府單方面可以決定，但他承諾在疫情結束後，一定會盡全力向中央爭取。

今天下午，縣旅行同業公會林永標理事長、工業會理事長陳緣姿、觀光特產協會李翌漳理事長、導遊服務人員職業工會理事長陳成基、旅遊發展協會陳金福理事長、旅館商業同業公會總幹事鄭巧莉等、民宿發展協會代表蘇莉芸等一行30多人拜會縣府，就金門經濟遭遇急凍，百業蕭條現況，與縣府團隊共同研擬對策。

林永標等人提出包括開放景點、推動刺激國旅方案、鼓勵旅遊踩線、提供收費優惠方案、台灣至縣市旅遊推介、發放消費券，以及稅捐減免、強化國旅及國際行銷與補助訓練津貼、加強基礎建設和在水頭碼頭提供營業小客車停等空間的多項建議。

楊鎮浯表示，包括「消費券」的相關建議，縣府均已著手進行，這段期間除輔導業者做好提升觀光品質的整備工作外，也會推出各種行銷、攬客方案，朝紓困與輔導2者並重的方式操作，結合各公、協會力量一起動起來，減緩對地區觀光產業的衝擊，盡快讓旅客數量回流，早日恢復過去榮景。

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(中時 )