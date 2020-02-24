伊朗第11屆國會選舉出爐，敵視美國的強硬派贏得7成議席，大獲全勝。日本NHK報導指出，這一選舉結果勢必將削弱走國際協調路線的伊朗總統魯哈尼的領導力，並可能激化伊朗與美歐國家之間的對立。

伊朗國會選舉21日舉行投票，計票工作於23日結束。據伊朗內政部公布，敵視美國的強硬派斬獲290個議席中的210多個議席；支持魯哈尼總統的改革派和溫和派僅贏得大約20個議席。

美國川普政權單方面退出伊核協議，並對伊朗施加經濟制裁，導致伊朗國內經濟惡化。在此情況下，魯哈尼總統的支持勢力在選戰中就形勢不利，選舉結果必將削弱走國際協調路線的魯哈尼總統的領導力。今後，伊朗與美歐國家的對立或更為激化。

另外，本次國會選舉的投票率僅為42％，創下1979年伊朗伊斯蘭革命以來的最低絕錄。伊朗最高精神領袖哈米尼表示，外國媒體過分渲染新冠肺炎疫情，打擊了伊朗民眾的投票積極性。

不過，眾多伊朗選民表示，因對體制懷有不滿才放棄投票。本次國會選舉投票率低下，凸顯了伊朗民眾對政治的不信任。

伊朗國會選舉每4年舉行一次。在2016年2月舉行的第10屆國會選舉中，改革派與溫和保守派獲得多數議席，打破了2004年後保守派主導國會的格局。

(中時 )