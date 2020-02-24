第一銀行為實現「在地深耕，最佳服務」的承諾，在有「台北曼哈頓」之稱的臺北市信義區，另覓松貿分行行舍並重新裝修，以流暢又極具現代感的設計，佐以雙語環境設置，提供客戶寬敞、明亮且友善的服務空間，並精心挑選具備外語專長、專業金融知能及服務熱忱之行員，為客戶提供專業外語諮詢服務，體驗不同以往的全方位金融服務。

2月24日喬遷開幕由第一銀行董事長廖燦昌率高階主管前往剪綵祝賀。

廖燦昌致詞時感謝當地客戶長期的支持，也強調身處於國際村，求新求變是當今潮流，並期許松貿分行持續深耕既有客戶，瞭解客戶需求，開發多元新客源，藉由全體行員的專業服務，讓客戶感受到有溫度的服務。

在開幕活動當天，第一銀行派出Q萌「小粉獅」進駐松貿分行一同歡慶，現場不僅能近距離與小粉獅合照，更吸引客戶熱情打卡分享。

展望未來，第一銀行將持續實體分行改造升級，落實友善金融環境，並建置第一線服務櫃檯雙語環境及諮詢服務，同時將依據地區特色及人潮結構，打造別具特色的三種(或以上)語言服務分行，讓不同文化、國籍的客戶皆能體驗親切、有溫度的金融專業服務。

第一銀行松貿分行地址為臺北市信義區基隆路二段21號。

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