華梵大學校長李天任致贈每位結束檢疫的港澳生辟瘟香囊。（華梵大學提供／王揚傑新北傳真）

華梵大學接受居家檢疫的第二批13名港澳生今（24）日結束14天的檢疫生活，開心「出關」，學校除了安排衛教課程，提醒大家未來14天仍須測量體溫與戴口罩，做好自主健康管理，校長李天任特別到場迎接學生，並致贈每人一個「辟瘟香囊」。

華梵大學表示，配合政府防疫政策，此次共有18名港澳生依規定在學校獨棟宿舍進行14天居家檢疫，其中第一批返台的5名港澳生已於昨日結束檢疫，第二批13名港澳生則於今日上午9時出關。所有學生於居家檢疫期間體溫都正常，身體也無任何不適症狀，健康情形良好，明天開學可正常上課，學習不受影響。

為了歡迎港澳同學重返校園，華梵大學根據中醫師胡乃文提供的古書配方，將含有六種香味的中藥材（吳茱萸、柴胡、羌活、大黃、蒼朮、細辛）製作成「辟瘟香囊」，由校長李天任親自分贈給每位學生，開學後也將發給全校師生人手一個，讓大家可隨身攜帶，隨時嗅聞，有助辟除病毒近身。

華梵大學港澳同學會會長蘇同學特別代表所有居家檢疫港澳生，感謝學校從回台時的接機到進入房間的隔離，給予一連串的溫馨協助，尤其師長們每日都會上LINE群組與大家聊天、分享，讓同學們身心上都得到充分的關心，才能順利、安心的完成14天居家檢疫。

(中時 )