前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，外界關切誰會獲延攬擔任市長盧秀燕左右手，盧當時以團隊全心全力投入台灣燈會，燈會結束後才會研議覓才，現在燈會落幕，據傳不一定由首長內升，而是屬意一名女性學者。

目前另兩名副市長為令狐榮達、陳子敬，第三位副市長不排除仍沿用女性，為推廣市政增加更多溫柔力量，而且不到3年時間將舉行市長選舉，團隊戰力勢必重新調整因應。

盧秀燕在這屆市長選舉大贏20多萬票，但剛舉行的總統與立委選舉，國民黨選票嚴重流失，民意如鐘擺的擺盪，既是示警也亟需未雨綢繆，除了副市長人選拔擢能接地氣的人選

，對盧秀燕在社福與建設的建樹，在台灣燈會後，小內閣是否調整引發關注。

面對下屆台中市長選舉對手，除立法院副院長蔡其昌，還有持續深耕台中的交通部長林佳龍，盧經過一年多操兵，施政滿意度需往前段班邁進，值此副市長人選，在台灣燈會圓滿結束之後，為民意及施政滿意度加分，整頓戰鬥團隊的戰力也是途徑之一。

據傳原本被視為熱門人選的首長，因掌握基層人脈，能力佳，受盧秀燕倚重，短期難有適合人選取而代之，傳出市府接觸一名女性學者，考量延攬入府接棒懸缺近三個月的副市長一職，在兩性平權與女性首長比例上，新任副市長人選近日即可明朗化。

(中時 )