「二月二，龍抬頭」彰化縣長王惠美在龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神請示，擲筊「龍王祭」擇定5月30舉辦，為鹿港慶端陽揭開序幕。（吳敏菁攝）

龍山寺供奉龍王尊神，「龍王祭」是獨步全台的民俗信仰。（吳敏菁攝）

「二月二、龍抬頭」鹿港龍山寺供奉「龍王尊神」，是台灣信仰罕見的特例，應驗「神龍見首不見尾」，龍王尊神只雕了一尊龍頭，總在賽龍舟前才現身，縣長王惠美在24日龍抬頭好日子，前往擲筊，擇定5月30舉辦龍王祭，為全國十大慶典鹿港慶端陽揭開序幕。

王惠美表示，龍王祭從鹿港龍山寺請出龍王，緊接著國際龍舟錦標賽將在福鹿溪舉辦龍舟競賽，今年端午節連續4天假期，特別再擲筊請示，擇定6月23、24、25日辦理國際龍舟錦標賽。過去龍王祭有11艘龍舟，好事成雙，又向彰濱工業區鉅茂公司招募一艘新龍舟，共12艘龍舟要來迎接龍王。

龍王祭已經延續40多年，獨步全台，每年鹿港慶端陽前，都會恭迎龍山寺「龍王尊神」、天后宮「水仙尊王」前往龍舟競賽場地護持，保佑賽事平安圓滿，是全台特有之民俗儀式，交織踩街盛宴，爭取列入全國無形文化資產。

「鹿港慶端陽活動」也是全台舉辦最悠久、規模最盛大的端午節慶，以龍舟賽、鹿港民俗節慶活動、鹿港小鎮光影藝術等方式來歡度端午佳節，包括「國際龍舟競賽」

、「傳統戲曲表演」及「魯班公宴」等，展現鹿港的傳承與活力。

這次擲茭順利，王惠美相信「龍王出動、彰化上旺、諸事大吉」邀請全國民眾攏來彰化「看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗」。

(中時 )