高雄市長韓國瑜今（24）日宣布，市府公務員3月2日起暫緩出遊旅遊警示第2級的日本、新加坡、第3級的中、港、澳、南韓等國家，並建請中央明訂一體適用通則，讓地方可遵循。

根據《中央社》報導，韓國瑜今天下午主持因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第9次應變指揮中心會議，高市人事處長陳明忠會後接受媒體聯訪表示，這項決定是經過與衛生局參酌高市現行狀況和中央防疫作為的結論，由於還有相關施行細則要作業，因此訂於3月2日起實施。

與會的衛生局長林立人說，公務員若前往2、3級旅遊警示國家，返國後不幸發病，期間接觸的市府同仁及洽公民眾，都會耗費疫調及居家檢疫社會資源，因此公務員若出差，也須專案簽報核准才能出國。另外，近期原訂在高雄舉辦的國際扣件展及國際遊艇展，也都配合防疫暫緩。

新聞局長鄭照新表示，中央應盡速明訂公務員防疫出國管制通則，以免讓地方基層無所適從。

(中時電子報)