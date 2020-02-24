新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜24日邀請轄內26位新北市醫師公會的理監事與診所第一線人員參加防疫會議，也找來台大醫院感染科教授陳宜君與傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成，討論第一線防疫策略。侯友宜強調，基層診所和民眾最接近、最親近，大家要一起協同防疫作戰安定民心。

侯友宜表示，感謝新北市醫師公會理事長周慶明等幹部帶領的1642家基層診所，全體2838位開業醫師，在這段防疫期間在第一線與市府一起並肩作戰的辛勞，中央與地方仍在如火如荼像辦案般的進行疫情調查，也再次建議中央應將防疫等級提升至一級開設。

因應23日國內新增2例（第27、28例）武漢肺炎確診，同時也是國內第3起家庭群聚感染，雖中央仍定調為社區零星感染，但侯友宜強調，身為地區的防疫指揮官，要假想戰情進入「社區感染戰場」時，地方政府需要做什麼，新北將以視同社區感染的方式，超前部署、全力備戰。

侯友宜也呼籲特別留意符合「加強社區監測方案」條件下的3類病患，因為基層診所在社區中開業，更應該要特別留意，是控制社區傳播的關鍵。

周慶明表示，在疫情爆發後，市府第一時間即協調各界資源並盤點人力與物資以提供支援，讓醫護人員可以安心作戰。

璩大成也建議第一線人員，問診時可同時觀察病人，可多問問病人的家人是否有類似的症狀，據以研判是否有群聚情況發生。又比如肺炎，即使尚未照X光確診，也可以在檢傷的時候一看對方會喘，再加上其它蛛絲馬跡，研判可能是肺炎。

衛生局長陳潤秋表示，一線的基層醫療機構是防疫陣線重要的一環，透過強化感控措施且以關懷、謹慎的態度問診，才能避免防疫產生破口；她也呼籲民眾勿過度恐慌，透過勤洗手、適時戴口罩、做好環境清潔消毒，即是穩紮穩打地落實日常防疫。

(中時 )