阿力排水是福興鄉很重要的排水，核定1000萬元辦理約150公尺，預計8月完成後可打通瓶頸區段，讓排水更順暢。（吳敏菁攝）

彰化縣政府今年度向中央爭取核定1.45億元經費，辦理計16處區域排水瓶頸區段改善，24日上午彰化縣長王惠美視察福興鄉阿力排水辦理進度，卻發現了平常學童通行的鎮平街道路，龜裂及破損情形嚴重，馬上又請工務處納入年度道路養護計畫。

阿力排水是福興鄉很重要的排水，過去大雨就積水，專家建議要從下游往上游改善，今年度優先處理下游，核定1000萬元辦理約150公尺，預計8月完成後可打通瓶頸區段，讓排水更順暢。

緊接著王惠美發現鎮平街崎嶇不平，指出工程地點牽涉學童上下學及鄉親南來北往交通，連接台17線進出頻繁，已請工務處盡速完成相關工程，希望3月底前能夠完工。

水資處表示，福興鄉阿力排水長度3.87公里，集水面積3.83平方公里，為舊濁水溪排水支流，主要收集農田雨水及部分市區排水，全線可符合5至10年的洪水保護標準，屬「彰化縣管區排舊濁水溪排水系統規劃報告」計畫內之區域排水，本次改善區段位於舊濁水溪匯流口，工程內容主要將既有土堤及砌石護岸改善為混凝土護岸，改善長度約為150公尺、兩側，完成後能有效打開瓶頸段、加速排水。

(中時 )