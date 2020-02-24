中央流行疫情指揮中心今天宣布，南韓旅遊提升至第三級警告，旅遊業再度陷入哀號。東南、雄獅均表示，韓國團取消率在7至8成間。

南韓肺炎確診病例，近期大幅增加達763例，有韓國線控說，24日早上看韓國疫情人數增加，心裡覺得完蛋了，韓國團也要掛了，連看股票都沒這麼刺激。疫情指揮中心當天下午就宣布旅遊警示再提升至3級。

東南旅遊表示，原本228連假出團量多，但自22日韓國提升為二級警示後，就開始有旅客退團，24日白天取消的訂單更多，原本今晚跟明天共有3團、約100名旅客全取消，2月底前的韓國團也全部取消，3月的韓國團取消率已達8成左右；儘管韓國旅遊於24日下午建議升至第三級警告，公司在保障旅客安全與權益下，配合政府及航空公司的作業程序，會依照國外旅遊定型化契約第14條規定，旅行社扣除必要成本費用後，其餘旅費退還旅客。

東南旅遊目前尚有3團、約150名旅客在韓國，預計於25日及26日返國，並沒有27日零時後入境的團體旅客。

雄獅旅遊表示，韓國一個月的出團量約8000人，因東北亞疫情不斷升溫，之前已經取消一波，3月只剩17團，取消率超過7成；疫情中心一公布韓國旅遊警示提升後，公司立即清查，目前有10團、147人在韓國，盡力協助在26日前全數返台。

(中時 )