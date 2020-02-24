新北市第5年舉辦捐髮助癌童活動，均贈者秀出捐贈的頭髮。（新北市社會局提供／王揚傑新北傳真）

新北市社會局第5年舉辦捐髮助癌童活動，今（24）日在新店小林髮廊新洋店舉行，這次在市議員陳儀君的號召下，共有6位當場剪下秀髮捐出，另有9位事先剪好捐出，5年前率先提倡捐髮助癌童的市議員洪佳君，這次再度剪下15公分捐贈，再現俏麗短髮。

新北市議會支持捐髮助癌童，洪佳君、陳儀君、蔡淑君有「三君一體」的美譽，這次蔡淑君雖未能到場，但仍託人送來3束，洪佳君本人現場捐贈，又另帶來一束；陳儀君表示，捐髮活動除了在她臉書號召，也會持續在新女性協進會推動，歡迎有意捐贈者可隨時聯絡。

今年6歲的捐贈者陳以芳小妹妹說，她常聽從事媒體工作的媽媽說捐髮可以助人，加上姐姐也在前年捐髮，因此這次在父母陪伴下，捐出她的「初髮」，幫助其他因生病而沒有頭髮的學童。

社會局長張錦麗致贈每位捐髮者感謝狀，她表示，一絲絲秀髮匯成髮束，象徵著來自社會上不同角落的涓涓細流，縱使微小，只要匯集一起也會產生巨大的溫暖及力量，帶給癌友們勇氣和希望，從2016年累積至今年，受贈的髮束已達166束，這都是每位捐贈者的愛心。

(中時 )