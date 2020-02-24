因韓國近期新型冠狀病毒肺炎疫情病例案大幅增加，已進入大型群聚階段，主管機關升級韓國旅遊警示至第三級，且自2月27日起，由韓國入境之本國籍人士需居家隔離14天。為疏運仍滯留於韓國當地的旅客，台灣虎航宣布2月25日大邱-桃園及濟洲島-桃園航班仍正常營運；桃園-大邱、桃園-濟州島、桃園-首爾仁川將取消。

2月26日釜山-桃園及首爾仁川-桃園航班仍正常營運；桃園-釜山、桃園往返濟州島將取消。2月27日至2020年3月31日所有韓國往返之航班全數取消；其中首爾仁川-桃園航線取消至2020年4月1日。

針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航提供以下方案作為選擇（擇一）：申請期限：即日起至2020年3月1日晚間21:00（含）止。方案一： 符合上述說明之適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為2020年4月1日至2020年7月14日（含）止（2020年4月1日至2020年4月10日及2020年6月23日至2020年6月30日為不適用區間），且須以來回程皆可搭乘完畢為準。欲進行改票作業者，請直接至線上表單申請：https://www.surveycake.com/s/bARVr

方案二：退票，符合上述說明之適用對象者，始可選擇全額退費，且不需支付任何手續費。欲進行退票作業者，請直接進行線上表單填寫即可：https://www.surveycake.com/s/lnR43。另提醒，選擇退票的旅客，約須4週左右的工作天作業，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時相關退款時程，可逕自與發卡銀行聯繫。

它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理。如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，退票款可逕洽原開票旅行社或開票平台洽詢。

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