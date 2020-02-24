科技部今（24）日一口氣通過中科3家投資案，包括生物技術產業-久方生技、保佳利健康科技，以及積體電路產業-創新服務股份有限公司，投資總額為2.118億元。

其中，久方生技投資額1億元，主要研發高階手術刀系統及耗材。久方生技於108年4月成立，主要投資人為苡樂股份有限公司，由醫材成功創業家與STB/RAISE栽培之種子人才所組成，以建構獲利商業模式永續經營為目標，達成為產業育才及為醫療創才的使命，並藉由建立中部精密機械產業及台灣醫材的供應鏈能量，滿足全球手術刀市場走向無線以及高性價比的需求。

久方生技表示，高階手術刀能達到凝血、切割、夾取及撥離等4種功能，減少手術時更換器械的頻率，可降低手術時間，且因熱影響範圍小，傷口品質好，進而降低病患復原時間。由於微創手術的盛行，人口老化的趨勢，新興市場的導入，該器械年產值將達5億美元。

此外，保佳利健康科技投資額0.268億元，主要研發製造大通量淨水薄膜、疏水性生物原料濾膜。保佳利初期以生產民生淨水薄膜為主，中長期研發生產可提供食品、醫藥、化工、環境工程行業專用的客製化薄膜。

中科管理局表示，在目前全球水資源匱乏情況下，發展多面向、多功能過濾膜技術，可為台灣每年創造逾百億商機。保佳利表示，本技術有別於太陽能海水淡化技術、逆滲透及薄膜蒸餾，提供另一種水資源回收再利用的薄膜過濾處理方式，有助於民生所需產業的發展。

另外，創新服務公司投資金額0.85億元，公司產品初期致力於發展光學產品自動化組裝及製造設備。憑藉著優異的光學自動化領域之成功經驗與技術累積，於2014年起切入先進半導體製程Probe Card測試之專業全自動植針代工領域，並成功導入全球半導體晶圓代工大廠，全面取代傳統人工植針生產方式，成為全球第一的全自動先進奈米製程晶圓測試卡探針植針設備的供應商。

本案還同步開發3D立體影像顯微鏡及顯示系統、mini LED全自動維修機，持續提供多元面向之高端技術，並以全自動化智慧製造設備提供創新型服務，預期將大幅增加相關產業鏈之產值。

(工商 )