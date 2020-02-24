阿翔在過年期間，帶著老婆Grace和3個小孩去日本與新加坡遊玩，新冠肺炎疫情持續升溫，阿翔2月初在新加玻金沙酒店主持活動，當時該地才7例確診，但新加坡友人隨即傳訊息告訴他，「聽說第7例在檢驗前，就住在你下榻的金沙酒店。」Grace聞言好緊張，阿翔連忙安撫，「別擔心，密閉空間不要去，出房門就把口罩戴好，頂樓的泳池、賭場等聚眾處都不要去，勤洗手應該可以的。」

阿翔事後坦言，「我也會怕，但是慌不能解決事情。」自新加坡返台後，一家人做好自我健康管理，確定沒有咳嗽與發燒症狀，14天後才稍鬆一口氣。一家5口首次合體飛日本，大女兒小泡芙、次子布朗尼之前都去過日本，今年第1次帶最小的舒芙蕾一同前往，一家人在輕井澤滑雪，阿翔意外發現兒子布朗尼是雪板神童，許多高難度動作都能輕鬆完成。

阿翔的大女兒拉著小女兒。（時代創藝提供）

出國對小孩充滿新鮮感，整個日本的街頭都成了孩子的遊樂場，到處跑跳，阿翔與Grace一刻都不能鬆懈，每隔一段時間就要點名，尤其是最小的舒芙蕾，因為個子嬌小，就算乖乖站在旁邊還是看不到，最後實在沒辦法，阿翔使用防走失背包，請大女兒小泡芙幫忙拉著舒芙蕾，才讓夫妻兩人終於鬆一口氣，看到照片，他們忍不住笑說：「就是小阿翔拉著小Grace！」

(中時 )