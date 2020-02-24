南韓旅遊警示提升為3級 觀光局：17團、266人在韓 19:482020/02/24 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 截至24日，韓國新冠肺炎確診數上升至833人，並且已有7人死亡。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國旅遊警示今日提升至第3級後，交通部觀光局洽詢雄獅、康福、東南、五福、易飛網國際、大都會、寶馬、東森、聯翔國際、山富國際、鳳凰國際、喜鴻、長汎、百威等旅行社，目前掌握正在韓國旅行的團體，約17團，266名旅客。 觀光局表示，已囑請旅行社應注意團客身體狀況，如有不適或有發燒、咳嗽等症狀，應協助旅客就醫，同時已請旅行社轉知旅客，回台後應續配合中央流行疫情指揮中心相關防疫指示。 (中時 ) #國際 #韓國 #旅客 #旅行社 #觀光局 也許您會感興趣 推薦閱讀 32億5大措施救觀光 交通部今核定 21:422020/02/20 生活 增總額、團數上限 觀光局：紓困現在進行式 22:402020/02/20 財經 日韓疫情拉警報 航班日日減 04:102020/02/21 產業．科技 《產業》觀光業紓困方案，5大措施陸續執行 07:442020/02/21 財經 星宇攜手同業送暖 檳城旅遊局推出優惠機票$5,888起 15:252020/02/21 生活 疫情重擊 陸旅遊業慘損13兆 04:092020/02/22 話題觀察 星宇推檳城來回優惠機票 04:092020/02/22 財經要聞 日韓警示升級 旅遊業憂全線崩潰 01:552020/02/22 生活新聞 日韓旅遊二級警示 旅行社至多收5％補償費 12:162020/02/22 生活 《產業》2020台灣燈會閉幕，明年新竹市接棒 08:012020/02/24 財經 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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