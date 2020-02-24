韓國旅遊警示今日提升至第3級後，交通部觀光局洽詢雄獅、康福、東南、五福、易飛網國際、大都會、寶馬、東森、聯翔國際、山富國際、鳳凰國際、喜鴻、長汎、百威等旅行社，目前掌握正在韓國旅行的團體，約17團，266名旅客。

觀光局表示，已囑請旅行社應注意團客身體狀況，如有不適或有發燒、咳嗽等症狀，應協助旅客就醫，同時已請旅行社轉知旅客，回台後應續配合中央流行疫情指揮中心相關防疫指示。

(中時 )