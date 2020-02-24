高齡101歲的前行政院長郝柏村與高齡98歲的前總統李登輝，目前分別在內湖三總、台北榮總住院中。李的病況近日廣受關切，李辦說明病況穩定；郝柏村之子、國民黨黨主席候選人郝龍斌今天也表示，他祝福李前總統早日康復，至於他父親的狀況非常穩定，也非常期待他能貫徹國民黨的理念。

郝龍斌今天在廣播節目，被問到父親郝柏村目前住院情形時說，他父親實歲101歲，去年4月中風，左手左腳有點不便，大部分要坐輪椅，但目前狀況很穩定，前兩天才作身體檢查，健康狀況不錯。父親對他參選黨主席一事「關心但不介入」，希望他好好選，也非常期待他能貫徹國民黨核心理念，造成國民黨改革。

由於來自軍系家庭，主持人關注黃復興黨部與郝的互動。郝龍斌說，他和黃復興有長時間互動，但選舉要爭取所有黨員支持。

主持人詢問，外界指黃復興黨部在國民黨有如民進黨的新潮流，甚至指黃復興黨部是否裁撤？郝龍斌說，新潮流系在民政局執政後許多人位居要津，甚至做許多圖利自己的事，黃復興黨部的成員則不同，基本上都是一輩子在為國家奉獻，支持國民黨，堅定守護國民黨的核心價值與理念，也從沒在國民黨取得政權後，獲得實質的利益與好處，所以黃復興黨部當然不該裁撤。

他說，不過黃仍要與時俱進，大家必須承認一件事，就是黃復興黨部的平均年齡相對比其他黨部高，因此必須讓黃復興黨部年輕化，甚至讓組織更有戰力，所以黃復興黨部是要改革，但絕不能裁撤。

對於中國國民黨是否要改名？郝龍斌表示，國民黨如果形象不改，改什麼名字都沒有辦法，像他若改名成劉德華，別人也不會像喜歡明星劉德華那樣喜歡他，重點是實質的內容，所以國民黨不需要改名。

(中時 )