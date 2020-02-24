台南市南區永華國小開學日校園防疫措施告示牌。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

因應新冠肺炎疫情延後開學的寒假即將結束，明天是開學首日，為協助校方防疫動線順暢，台南市警六分局24日特地主動走訪轄內國小，超前規畫部署「護童防疫專案」，希望維護開學日學子體溫測量動線及校園周邊交通秩序。

警六分局今天主動前往轄內的新興、志開、日新、永華、省躬、喜樹及龍崗等7所國小，實際了解及協調各校防疫動線規畫，像是管制進出、測量體溫動線、發燒篩檢站、酒精擦拭消毒及禁止家長進入教學區等防疫作為，並提出彈性設置校門口周遭禁止迴轉、學童分道分流進入校門，以及協助管制家長不得進入校園接送孩子等具體措施，以利護童專案的執行，避免開學日因防疫措施造成秩序混亂、交通打結之情形。

警六分局長陳建民表示，為減少開學首日交通衝擊及維護學童上學安全，除先期至各國小協助規畫外，25天還將編排執勤員警提早到校，結合學校導護媽媽、志工、老師共同守護學童，呼籲家長開學當日能配合學校防疫措施，接送時不要違規停車並注意交通安全，讓學生安心上課，家長放心。

(中時 )