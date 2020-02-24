今（24）日是農曆二月初二土地公聖誕，新北市長侯友宜也特別前往板橋深丘福德宮參拜受贈高頂復康巴士，還有土城埤林廣福宮參拜致贈「護國佑民」匾額，並向土地公祈求庇佑市民平安康樂、遠離疫情與災厄。

侯友宜表示，土地公是天界里長伯，也是民間最普遍的信仰，新北市各地土地公廟長年推動弱勢關懷與公益慈善，像是板橋深丘福德宮去（108）年捐贈市府救護車，今（109）年更捐贈「高頂復康巴士」，而土城埤林廣福宮每年分送白米、物資給弱勢機構和家庭，更長年贊助當地學校書法、花燈等展覽，推動文藝教化事業不遺餘力。

民政局長柯慶忠表示，新北市主、副祀福德正神宮廟近500間，高居諸神信仰第一名。土城埤林廣福宮創建於清亁隆年間，今年適逢建廟240週年，廟方除準備限量錢母，還可祈求平安發財龜、金錢龜，自昨日起並接連6天都有祝壽謝神歌仔戲表演，歡迎民眾前往參拜，慶賀土地公誕辰。

此外，板橋埔墘福德宮今日上午也提供平安湯圓、平安米，還有限量300份的發財金，中和力行福德宮及烘爐地南山福德宮也有平安餐，讓信眾吃平安。

(中時 )