受到偏東風環境風場影響，台灣西半部因位處背風側，連續3天空氣品質不佳。台中市政府24日表示，除啟動應變措施外，並與中南部縣市同步啟動聯合稽查，查獲梧棲區1處材料公司違反空氣污染防制法，及1處營建工地違反廢棄物清理法，依法告發裁罰，並要求限期改善，藉以減緩空品持續惡化。

台中市環保局表示，為因應連續3天西半部地區空品不佳，市府啟動應變措施，除共有15家廠家配合自主減降外，已持續通報前30大污染源配合減排，並加強巡查、加強前100大工地周邊道路洗掃，及查處營建工地揚塵逸散；另清潔隊也強化洗掃作業，以抑制道路揚塵。

此外，環保局也派員稽查露天燃燒行為；同時查核重大營建工程及公共工程，以降低逸散污染發生機率。

除了空品不良應變外，環保局24日在梧棲區查獲某材料公司，未依許可證核定內容操作，依空污法第62條規定，將處10萬至2,000萬元不 等罰鍰；另查獲1處營建工地，因未有效清潔，使得出入口及周邊道路出現污染情形，依廢清法第63條規定裁處4,800元，並要求立即改善。

環保局指出，由於25日氣象條件持續為偏東風至東南風，西半部地區包括竹苗至高屏空品區，均為橘色提醒等級，部分時段甚會達紅色（對所有族群不健康）等級，提醒民眾隨時注意空品狀況，盡量減少清晨或晚間至戶外做跑步、打球等劇烈活動；另敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(工商 )