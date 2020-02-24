由許富翔執導、趙薇監製，張哲瀚、章若楠、陳昊藍、王以綸領銜主演《誰都渴望遇見你》，自開播以來劇情進展迅速，張哲瀚飾演的男主角張泯經歷了法國繼承酒莊遺產之爭、患有先天頭痛病、被家族逼婚聯姻、上一輩恩怨等沒有主角光環眷顧的劇情，被網友戲稱「最慘男主」。

本週張泯因心儀對象羅溪與別的男人吃飯，醋勁大發、悶悶不樂回公司喝酒，酒後對她告白：「為什麼拒絕我，你難道不知道我喜歡妳嗎？」最後霸氣吻上。張哲瀚昨在微博分享了醋瓶罐照片，醋瓶上有自己的大頭貼自嘲：「這醋不及防的，我乾了，你們隨意！」網友回應：「這醋不及防的吻讓人心動不已」、「亞洲醋王非你莫屬」，監製趙薇也轉發笑張哲瀚：「隔著螢幕，我都聞到酸味了。」

《誰都渴望遇見你》開播以來高甜持續延燒。（愛奇藝台灣站）

《誰都渴望遇見你》開播以來高甜持續延燒。（愛奇藝台灣站）

此劇開播以來高甜持續延燒，飾演治癒系暖男陶倫的王以綸，溫暖的程度絲毫不輸男主，陶倫與章若楠飾演的羅溪是孤兒院長大的青梅竹馬，陶倫從小就喜歡羅溪，除了為她放棄到南極求學，當她難過時還準備了「流星雨」安慰，甚至從錢包掏出OK蹦貼上腳跟，最後主動表白還上演浪漫的額頭吻，瞬間擄獲眾少女心，紛喊：「甜到酥軟」、「想當你女朋友」。王以綸憑藉帥氣顏值、迷人酒窩與甜度爆表引熱議，隨著劇情發展，張哲瀚與章若楠逐漸懟出好感情，王以綸與張哲瀚的雙帥之爭也將讓劇情再掀高潮。

《誰都渴望遇見你》故事講述深受原生家庭影響的高冷霸氣總裁張泯(張哲瀚飾演)，與能和植物對話的氧氣治癒少女羅溪(章若楠飾演)，二人朝夕相處中，好感逐漸升級，這時從小和羅溪一塊長大的青梅竹馬陶倫(王以綸飾演)向其告白，使得羅溪左右為難，三人之間情感與身世將會如何發展令人期待。

(中時 )