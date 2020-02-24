旺旺集團贊助「水神抗菌液」，台中市議員黃馨慧、西屯區福聯里長馮進通等人都在服務處免費提供，福聯里每名里民可取用1000CC，有人打電話問，要不要帶身份證等證明是里民，馮進通霸氣的說，不用，都是台中市民，水神用完供應不及，他還自掏腰包先去供應站購買，讓里民安心消毒，防疫不分你我。

新冠肺炎疫情全民警戒，黃馨慧服務處特別提供「水神抗菌液」，方便民眾領取，自我消毒保護，很多民眾拿著瓶子來裝填，感謝在防疫期間可以有熱心單位提供，防疫不只自身做起，還能讓家人一起消毒。

福聯里內除了在地里民，更有很多外地人口，馮進通表示，先特別去買20公升塑膠桶，開車去旺旺水神據點領取微酸性次氯酸水，供應不夠時，還自己出資購買，讓里民順利領取，里民一早就拿著瓶子來裝，他貼心提醒，要以不透明的瓶罐為佳，保存消毒功用不受影響。

馮進通說，載送「次氯酸抗菌液」不嫌麻煩，因為里民有需要，他就會站在里民需要的地方，福聯里內有很多公寓大樓，居住人口多，里民獲悉有供應「次氯酸抗菌液」，熱線不斷，對抗菌液需求性很高。

位在台中市河南路的九江電解水機，為旺旺集團「水神抗菌液」中部加水站據點之一，這幾天每天都有2、300人來領取或購買，業者表示，講到聲音都「燒聲」了，由於微酸性次氯酸水是一種無色、略帶氯味，使用於空間環境抗菌上，對環境無公害的抗菌液，在這次防疫發揮功用。

九江電解水機業者強調，旺旺集團「水神抗菌液」，目前針對低收入戶、65五歲以上長者，及領有媽媽寶寶手冊者免費供應，有人遠從南投埔里、台中后里等地，路途奔波來到據點領取，雖然工作忙碌，但能在防疫的特殊時期有所貢獻，再忙都值得。

(中時 )