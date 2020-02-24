中華職棒31年季前熱身賽將於28日開打，各隊備戰全新球季，絲毫不敢懈怠。中華職棒大聯盟吳志揚會長於今（24）日南下，探訪各球隊春訓狀況，除了關心球員的練習情形，也為五隊總教練送上祝福。

吳志揚一早展開春訓巡迴，首站到斗六棒球場探訪味全龍，聽取新竹球場設計相關規劃的簡報。再依序前往嘉義、台南、高雄及屏東，探訪樂天桃猿、統一獅、富邦悍將及中信兄弟隊。各球團特別安排吳志揚參觀球隊的春訓基地設施，了解各球團春訓狀況，而他也特別準備禮物贈送各隊總教練，為他們即將迎接的新球季加油打氣。

此外，吳志揚也關心目前跟著樂天桃猿練球的王維中、郭俊麟，以及隨富邦悍將練習的張進德等前旅外好手。除了祝福他們儘快找到新球隊落腳，也希望他們好好調整，接下來若有機會參與2020東奧6搶1最終資格賽，也能一起為中華隊效力。

吳志揚並且當面感謝洪一中願意繼續扛下國家隊總教練的重擔，接下來的資格賽，還要請洪總多費心。

(中時 )