新冠肺炎疫情除了衝擊旅行社、飯店業、航空產業外，還有一群在第一線帶陸客團的華語導遊也大受衝擊，面臨無團可帶的窘境。華語導遊紛紛想辦法另謀出路，像是代購或洗碗工，只求渡過此次難關。

家住新北市、擔任華語導遊的陳佑雯表示，以華語導遊在台灣接待陸團來說，從2017年下半年起團量逐漸變少，2019年更是少得可憐，平均1個月能排到1團，就要謝天謝地。她說，導遊是領日工資，自己去年一整年只接到8團陸客，最多7天、最少4天，整年總收入低得可憐，今年因疫情關係，收入直接掛零。

陳佑雯表示，現在只能想辦法找別的出路賺點吃飯錢、買點麵包，但每月固定的支出費用，還得另外想辦法張羅，所以最近開始跟朋友一起做代購，去商場拿一些手工豆腐乳或蘆薈水等貨品，再把貨物送去給消費者，賺點微薄的利潤。

另名家住高雄、53歲的汪姓導遊說，他做華語導遊10年，興盛時期幾乎整年沒有休息時間，1個月能接4個8天團，這意味著當天送機後立刻接機，繼續帶團，可惜好景不常，現在幾乎所有的華語導遊，基本上工作是完全停擺。

汪姓導遊強調自己是特約導遊，不隸屬於任何一家旅行社，拿不到旅行社開得失業證明，無法跟勞動局申請失業補助，更沒有辦法參加勞動局所開設的課程。他沮喪的說，不奢望政府補助，但女兒讀大二，有學費要繳，還有家庭生活開銷，現在只能自己想辦法去賺錢，最近剛應徵到洗碗工的工作，只求渡過難關，未來還有機會從事喜歡的旅遊事業，將所學技能繼續在觀光產業發揚光大。

(中時 )