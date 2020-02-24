義大利新冠肺炎疫情迅速升高，當局24日宣布已有219名確診病例，比前一日增加將近70例。

CNN報導，義大利民防部門主管博瑞利24日在記者會宣布，目前總數219名病例中有5人死亡，1人康復，91人在家隔離。倫巴底大區疫情最嚴重，有167個病例，4人死亡。

(中時 )