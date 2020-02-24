義大利疫情激化 一日暴增近70例 20:002020/02/24 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 義大利新冠疫情惡化，目前已有219名確診病例。24日在米蘭市中心，在主教座堂廣場駐守的士兵戴著口罩。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利新冠肺炎疫情迅速升高，當局24日宣布已有219名確診病例，比前一日增加將近70例。 CNN報導，義大利民防部門主管博瑞利24日在記者會宣布，目前總數219名病例中有5人死亡，1人康復，91人在家隔離。倫巴底大區疫情最嚴重，有167個病例，4人死亡。 (中時 ) #義大利 #疫情 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號乘客分批下船 明包機接回19名國人 11:462020/02/20 政治 新冠肺炎第24例愛唱歌 KTV業者挫嘞等 16:332020/02/20 生活 謝長廷： 終於接到19名國人 2名台籍船員沒能返台 13:212020/02/21 國際 陸返台無家可歸被當皮球 男戴布口罩流浪24小時才被安置 14:272020/02/21 社會 開學一罩難求 北市府跟風開辦保護套DIY課程 17:022020/02/21 生活 三星南韓廠一員工確診 停工至24日 19:442020/02/22 國際 鑽石公主號二採結果出爐 均為陰性 14:492020/02/23 生活 《國際社會》南韓新冠肺炎確診再新增70例，累計達833例 16:322020/02/24 財經 大學學測 普台高中再奪南投狀元！ 五科70級分以上8人 四科60滿級分4人 17:132020/02/24 生活 台中市警局遷潭子成立大雅警分局 帶動70名警官異動 19:092020/02/24 社會 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 中東又有3國淪陷！科威特、阿富汗、巴林出現首起新冠肺炎病例 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 新冠肺炎煞不住！南韓大邱美軍眷屬中鏢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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