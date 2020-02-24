交通部、觀光局匡列500億元經費，要救因疫情大受衝擊的觀光、交通運輸產業，且其中5億元要拿來做「人才培訓」，避免公司裁員及無薪假等問題發生。不過，同樣在觀光產業鏈中，線上有將近約1000多位華語導遊、領隊，可能在此波紓困、振興方案中無法受惠。

華語導遊是在inbound（入境）市場中，專門帶大陸、香港、澳門旅客來台灣玩的角色，華語領隊則是outbound（出境）市場中，專門帶台灣人去大陸、香港、澳門玩的稱呼，大部分華語導遊均具備此兩種身分，且須經過國家考試，取得執照後才能帶團。取得執照後的導遊、領隊又分成「專任」及「特約」兩種型態；專任是領某一家旅行社的固定薪資，勞健保由公司支付，但特約則不隸屬於任何一家旅行社，導遊、領隊會加入工會，由工會幫會員繳納勞健保，至於上頭老闆則是交通部觀光局。

根據交通部觀光局統計，有3萬多人擁有華語導遊執照，不過近年真正有帶團的華語導遊僅1000多人。導遊陳佑雯說，絕大多數的導遊及領隊是特約型態，頂頭上司就是交通部觀光局，根本領不到資方開的失業證明，沒有失業證明就沒辦法申請失業補助，領隊及導遊是最弱勢的個體，大多數人是悶在心裡不說話。

陳佑雯表示，沒看到政府的紓困方案對我們有任何的具體幫助，她知道很多前輩為了生計，改開計程車、去擺地攤跑警察、或當保全、外送員，年紀大的人面試碰壁，被嫌太老，為何大家不找正式工作？因為大家對帶團仍抱持一份熱枕，想等這波艱困過去，回到最熟悉的崗位。

陳說，她已經寫信到總統府及行政院，要幫絕大多數的特約導遊及領隊訴求納入紓困方案，希望能請領失業補助，另名華語導遊也透露，希望能減免去年所得稅，減低大家的負擔。

另外，大同技術學院旅遊休閒系教授高洺塗建議，用「以工代賑」方式，例如讓華語導遊到長照帶團康、到學校課輔、到內政部國家公園、到交通部觀光局各風景區管理處、到農委會林務局各森林遊樂區、到退輔會各農場充實導覽解說等。

(中時 )