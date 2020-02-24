新北市板橋深丘福德宮特於今（24）日（農曆二月初二）土地公生日，捐贈新北市政府1輛高頂復康巴士，市長侯友宜率多位局處首長前往祝壽並受贈，侯友宜說，板橋深丘福德宮非常熱心公益、關懷弱勢，最近才捐贈200萬防疫基金，以及300個居家火災警報器，非常感謝土地公和所有委員的愛心。

侯友宜表示，深丘福德宮位在新板特區，是市政府的守護神，也是板橋地區最知名的土地公，土地公保佑家境平安，有求必應，他在捐贈前也特別獻香默禱，希望福德正神能保佑疫情趕快改善。

深丘福德宮名譽主任委員曾文振表示，福德宮每年都會規畫300到500萬元從事社會公益，連續6年辦理寒冬送暖活動，提供300位弱勢每位5000元慰問金，去年為慶祝福德正神聖誕，捐贈消防局新板分隊1輛高頂救護車和自動心肺復甦機等，今年陸續響應市長的號召，捐贈防疫基金和復康巴士。

(中時 )