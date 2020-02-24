美國總統川普今天在印度古茶拉底省阿默達巴德出席「您好，川普」活動時宣布，美國與印度明天將簽署30億美元的軍事採購協定，美國希望成為印度主要國防夥伴。

印度總理莫迪則以印地語（Hindi）致詞說，印度和美國進行的軍事演習最多，美國也是印度最大的出口夥伴及研發夥伴，印度的數位經濟和工業4.0將為美國在印度投資帶來新機會和巨大空間。

美國總統川普與妻子梅蘭妮亞（Melania）、女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner）及高層官員搭乘美國空軍一號約在上午11時40分抵達印度古茶拉底省（Gujarat）阿默達巴德（Ahmedabad），莫迪親自在機場迎接；當川普下機後，兩人熱情擁抱。

兩人的車隊離開機場後，先前往薩巴馬蒂修院（Sabarmati Ashram，又名甘地紀念館）參觀，停留15到20分鐘，川普在訪客簿上留字後，即驅車前往摩特拉體育館（Motera Stadium）參加莫迪為川普安排的「你好，川普」（Namaste Trump），現場有超過10萬人與會，沿途還有華麗的印度傳統舞蹈歡迎川普。

根據印度官方線上直播，在以印地語致詞時，莫迪首先歡迎川普等人來到世界最大的民主國家，且強調印美關係不再只是另一種的夥伴關係，而是觸及了更高更遠大的高度。

川普在緊接著莫迪之後致詞時則表示，他和家人旅行8000公里來到印度，他很榮幸來到印度這個了不起的國家。美國永遠愛印度、尊重印度，而且會是印度永遠忠誠的朋友。

在演說中，川普指出，當美國軍方與印度進行「老虎凱旋」（Tiger Triumph）聯合軍演時，美印關係發生新的轉變；美國製造最好戰機、飛彈等軍事硬體，美印明天將簽署一項30億美元的國防採購協定，美國將提供印度最好、最讓人懼怕的軍事裝備，希望成為印度的主要國防夥伴。

根據印度官員先前透露，印度將在川普訪問期間，與美國簽署兩項採購協定，向美採購MH-60羅密歐（Romeo ）反潛反艦多用途直升機，及AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機。

川普又表示，美國與印度在太空探索領域密切合作，印度月球飛船二號（Chandrayaan-2）計畫是一項偉大的計畫，美國期待與印度合作，兩國將成為通往太空之旅的合作夥伴。

此外，川普也談到與印度合作共同打擊恐怖分子及恐怖意識型態，從他上台以來，美國政府一直與巴基斯坦積極合作，打擊在邊境活動的恐怖組織和激進分子。

對美印間的貿易問題，川普說，他和莫迪將達成一些非常大型的貿易協定，以促進國家經濟，「我相信我們可以達成好的貿易（協定）」，但「莫迪是個難纏的談判對手」。

印度媒體最近報導，美印的貿易談判持續到上週，但未能就恢復印度享有的貿易優惠及印度向美國一些產品項目開放市場達成共識，雙方在川普訪問期間可能無法簽署貿易協定。

不過，雙方可能簽署有關智慧財產權、國土安全及美國出售民用核子反應爐給印度等協定。

川普致詞說，印度短短70年，已成為經濟巨人，也是世界最大的民主國家；在莫迪領導之下，印度的村莊有了電力，超過3億人擁有網路連接。

川普更稱讚莫迪是印度最成功的總理，也是古茶拉底省的驕傲，在這個最大民主國家中贏得選舉；上述談話引起莫迪和台下印度內政部長夏哈（Amit Shah）等執政黨政要的笑容和掌聲；當川普提到印度兩個板球明星時，更引起在場印度民眾的歡呼。

結束「你好，川普」活動前，莫迪並以英語帶領民眾高喊「美印友誼長存」口號，川普等人接著前往阿格拉（Agra）參觀泰姬瑪哈陵，莫迪則返回新德里。

(中央社)